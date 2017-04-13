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"Инсайт": в Кохтла-Ярве процветают самогонщики, полиция об этом знает ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Илья Дочар, "Инсайт"

В редакцию передачи "Инсайт" обратился зритель со словами: "В моем городе торгуют смертью. Правоохранительные органы ничего не делают. Пожалуйста, помогите". По его информации, в городе Кохтла-Ярве нелегально продают опасный низкокачественный самогон.

Семь подозрительных адресов. Первый – в северном микрорайоне. Рядом общежитие, жилые дома и детский сад, рассказывает программа журналистских расследований "Инсайт" на ETV+.

Мутная жидкость с мухой

"Продает он все время. И очереди там бывают. Особенно в начале месяца, когда зарплаты и пенсии", – рассказала жительница микрорайона Раиса.

Нехватки клиентов тут действительно нет. К 11 утра всего за час за нелегальным алкоголем зашли семь человек.

"Вот они приходят, по дешевке покупают алкоголь и потом садятся тут же рядом на скамейке, которая, кстати, принадлежит квартирному товариществу и поставлена для пенсионеров, и там начинается распитие алкогольных напитков", – описала Раиса.

Эта точка работает уже 10 лет. Продает самогон инвалид по кличке Данила. Якобы другого способа заработать на жизнь у него нет. В бутылке, которую журналист передачи "Инсайт" купил у Данилы – мутная, пахнущая забродившим творогом, жидкость, в которой плавает муха. На продаже этого пойла Данила зарабатывает в два раза больше средней зарплаты.

Среди покупателей – и школьники, и полицейские?

Следующий адрес – в другом районе. Напротив – детский сад, в паре шагов – школа. Продажа ведется из окна, надо только постучать по подоконнику.

Точка пользуется популярностью все 20 лет своего существования.

"Каждый день у нас проходят закупки, люди приходят. Возраст разный – и школьники подходят. Иногда, по словам жильцов, здесь обслуживают представителей наших правоохранительных органов", – рассказала местная жительница по имени Ольга.

Полиция? Своими глазами полицейских на месте журналисты не видели и не могут утверждать, что это не слухи.

К организации торговли на этой точке тоже подходят серьезно. В ассортименте не только алкоголь, но и сигареты. Регулярно завозится свежий товар.

"Я видела, что здесь подъезжают машины и, по-видимому, привозят им товар, я так думаю", – описала Ольга.

В этой точке журналистам алкоголь или сигареты купить не удалось: то ли не похожи на типичного покупателя, то ли продавец заметила камеру. Однако сомнений в том, что тут действительно продают алкоголь и сигареты, нет: камера зафиксировала, как молодой человек протягивал в окно деньги и получил пачку сигарет.

Со своей тарой

В домах на улице Уус предположительно работают сразу четыре точки. При этом, в двух квартирах в довесок к самогону продают еще и контрабандные сигареты, а в одной из квартир якобы торгуют наркотиками.

На месте журналистов окликнула председатель квартирного товарищества: "Дом у нас тихий, спокойный, на ночь закрываются двери".

Женщина заметно нервничала и старалась перевести разговор на тему благоустройства. Так продолжалось минут пять, пока она, наконец, не сдалась: "Продают? Ну так идите и узнавайте, продают или нет. Потом чтобы мне квартиру спалили, да? А? Как вы думаете, что мне будет потом?"

В одном месте журналистов в квартиру не пустили, зато в другом месте с хозяином удалось договориться, однако уже внутри сделка сорвалась – не было тары. Оказывается, сюда за самогоном надо приходить со своими бутылками. За то время, что журналисты искали бутылку, точку навестили по меньшей мере пять человек. К возвращению в квартире уже образовалась очередь. Трое мужчин ругались, еще один молча ждал в коридоре. Продавец спешно отмерил положенные 0,5 литра.

Можно ли это пить?

Существуют народные способы, чтобы узнать, какой спирт находится в бутылке. Чтобы узнать, находится в бутылке опасный метиловый или "безопасный" этиловый спирт, достаточно его поджечь. Этиловый спирт будет гореть голубым, а метиловый зеленоватым пламенем.

В данном случае спирт все же загорелся синим пламенем. Похоже, что метанола тут нет. Зато наверняка есть сивушные масла и другие опасные примеси.

Как ни удивительно, но даже эксперты не берутся сказать, что в бутылке. Характерная для неочищенного самогона мутность – еще не показатель, заверяют в Налогово-таможенном департаменте.

"Я вижу, что здесь плавает какая-то мошка. Это уже многое говорит о содержании. Это не обязательно самогон. Может быть чуть спирта, чуть технического спирта, еще какой-нибудь жидкости, может, воды из-под крана. В последнее многие продают самогон, а самогонного аппарата ни у кого нет", – отметил заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Тийт Кылувере.

Самый крупный случай отравления метиловым спиртом в Эстонии был в 2001 году. Тогда погибли 68 человек, еще 43 человека остались инвалидами.

Почему полиция не реагирует?

Обязать самогонщиков следить за качеством своей продукции невозможно. Почему местные жители не сообщают в правоохранительные органы, а те еще не пресекли торговлю?

По словам заместителя руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Тийта Кылувере, для ведомства в этом нет ничего нового или удивительного. "Мы знаем их, они знают нас, и мы обязательно с ними встретимся. Разумеется, не завтра. Да даже если бы мы к ним пошли прямо сейчас, ничего бы не изменилось. Завтра они снова будут на месте, снова будут торговать из своего окна".

"Вот взять одно из тех видео, что вы показывали. В прошлом году мы пять раз были там с обыском. Каждый раз мы находили нелегальный алкоголь. Каждый раз наказывали. А результат какой?" – сказал чиновник.

Именно в этом и кроется корень проблемы. Торговцы игнорируют штрафы и не боятся кратковременных арестов. Для них в большинстве случаев продажа самогона – единственный заработок.

"Я сомневаюсь, что если бы штраф был 120 000, это бы как-то повлияло. Думаю, что это вопрос отношения к этому делу. Разумеется, большинство из них не платит штрафы. У них риторика такая, что чем больше вы меня штрафуете, наказываете, тем больше я должен продавать. Они плюют на законы. Мы можем их оштрафовать на миллион, но это не поможет", – пояснил Кылувере.

Выходит, закрыть точку продажи самогона невозможно. Продавцы сами должны прекратить торговать. А до тех пор пока этого не произошло, самогон останется в продаже, закон будет нарушаться, а люди будут рисковать отравлением ради рюмки спиртного.

Редактор: Ирина Киреева



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