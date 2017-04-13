Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок

Полиция предупреждает, что из-за погодных условий на шоссе Таллинн-Нарва сложилась очень сложная ситуация. Особенно тяжелые условия - на участке трассы в Ида-Вирумаа между Азери и Кохта-Ярве, где за сегодняшний день уже произошло несколько выездов с дороги.

"Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по данному участку шоссе. Если вы уже выехали в данном направлении, то убедительная просьба быть крайне внимательными и осторожными, обязательно использовать задние и передние противотуманные фары, держать дистанцию и, если вы остановились, чтобы помочь кому-то, делать это безопасно", - говорит оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Урб.