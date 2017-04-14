Христиане отмечают сегодня Страстную пятницу – самый скорбный день в церковном календаре, когда верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В церкви святого Яана в Таллинне после утренней службы прошел крестный ход.

В Эстонии Страстная или Великая пятница по григорианскому календарю является государственным праздником и объявлена нерабочим днем. В этом году западные и восточный христиане отмечают Великую пятницу, предшествующую Пасхе, в одно время.

Отмечают Великую пятницу, строго придерживаясь религиозных канонов. Пасторы лютеранских церквей облачаются в черные мантии и зажигают на алтарях свечи. Проповедей священники не произносят, а орган молчит.

В церкви святого Яана в 12:30 после утренней службы прошел крестный ход, во время которого верующие шли от церкви к церкви, вспоминая путь Христа.

В православных храмах в Страстную пятницу литургии не бывает, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, в память снятия с креста тела Христова. На вечерне священнослужители поднимают Плащаницу.

В воскресенье христиане отметят Пасху.