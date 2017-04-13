rus.err.ee

ЕСПЧ обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам жертв теракта в Беслане ({{commentsTotal}})

Судьи ЕСПЧ
Судьи ЕСПЧ Автор: Фото: Scanpix/Reuters
За рубежом
За рубежом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности 2,995 миллионов евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек", — говорится в сообщении суда, передает Лента.

Отмечается, что в деле было более 400 заявителей. Истцы утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

В июле 2015 года ЕСПЧ признал нарушения права на жизнь и на эффективную правовую защиту по иску "Матерей Беслана" к России. В то же время жалобы 51 истца суд признал неприемлемыми для рассмотрения. Слушание жалоб идет с октября 2014 года.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Решением ЕСПЧ по Беслану не довольны и власти, и потерпевшие

В Министерстве юстиции РФ назвали выводы суда в Страсбурге необоснованными и заявили о намерении обжаловать вердикт. Адвокаты истцов сочли размеры компенсаций недостаточными, передает ТАСС.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Эдгар СависаарЭдгар Сависаар
Дело Сависаара пока не передано в судебное делопроизводство
Светильник. Иллюстративное фотоСветильник. Иллюстративное фото
В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников
Победитель архитектурного конкурса - эскиз "Narvainen"Победитель архитектурного конкурса - эскиз "Narvainen"
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.
Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок
У Elron проблемы с колесами.У Elron проблемы с колесами.
На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар
Тотальный диктант"Тотальный диктант"
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты

В минувшие выходные в Таллинне и во всем мире прошла ежегодная акция "Тотальный диктант". Лектор Таллиннского университета и член экспертной комиссии "Тотального диктанта" Наталия Чуйкина отметила, что проверка некоторых работ доставляла ей особое удовольствие: из них она узнала о существовании Забокалья, торгующей баранине из глубинки Буряты и памятнике Ленину без вшей и туловища.

Витрина со сладкими напитками в магазине.Витрина со сладкими напитками в магазине.
ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.
Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Мнение / Интервью
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России

По словам министра иностранных дел Свена Миксера (Социал-демократическая партия), точки зрения и поступки некоторых известных политиков Центристской партии, таких как Михаил Стальнухин и Яна Тоом, никак не влияют на российский вектор политики правительства Эстонии.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
EV100
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
Выставка "Eesti autonoomia 100".Выставка "Eesti autonoomia 100".
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
ИДА-ВИРУМАА
Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.
В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.
Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"
Подростки летом могут больше работать.Подростки летом могут больше работать.
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Из прибывших в Эстонию 60 взрослых беженцев работу смогли найти лишь пятеро мужчин

ЗА РУБЕЖОМ
Судьи ЕСПЧСудьи ЕСПЧ
ЕСПЧ обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам жертв теракта в Беслане
Флаг США. Иллюстративное фотоФлаг США. Иллюстративное фото
США опровергли нанесение авиаударов по складам с химоружием в Сирии
Жертвами химатаки в Идлибе 4 апреля стали несколько десятков человек.
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп.
Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
КНДР призвала мир готовиться к "большому и важному событию"
Россия восемь раз применяла право вето в СБ ООН с начала сирийского конфликта.
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии
ЭСТОНИЯ
Полиция ищет свидетелей преступления.Полиция ищет свидетелей преступления.
Полиция ищет свидетелей совершенного в Таллинне тяжкого преступления

10 апреля около 22:15 в Таллинне скорая помощь доставила от дома по адресу Ляэнемере теэ, 64, в больницу находившегося в критическом состоянии 49-летнего мужчину с тяжелыми травмами. Травмы пострадавшего были настолько серьезные, что вчера полиция получила из больницы сообщение о его смерти.

Полицейский автомобиль.Полицейский автомобиль.
Полиция просит помощи очевидцев аварии 11 апреля в Ярвамаа
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Семейные врачи: ситуация в здравоохранении зашла в тупик, применяются радикальные меры
Прошлогодняя акция за запрет пушных фермПрошлогодняя акция за запрет пушных ферм
Возле посольств Эстонии в Европе пройдут пикеты за запрет пушных ферм
Тотальный диктантТотальный диктант
"Тотальный диктант" в Таллинне написали на пятерку 53 человека
Последствия ДТП в Ляэне-ВирумааПоследствия ДТП в Ляэне-Вирумаа
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Осиновский: недофинансирование здравоохранения — системная проблема
ЭКОНОМИКА
Проект предприятия Est-For InvestПроект предприятия Est-For Invest
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
Экономика Эстонии медленно, но растет.Экономика Эстонии медленно, но растет.
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1%
Обновлено: 12.04
12.04
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
11.04
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
СПОРТ
Фигурное катание.Фигурное катание.
Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию в 2020 году
Первый матч между Первый матч между
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
Герман Дуран
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Матчи между
"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
Обновлено: 12.04
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 12.04
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
КУЛЬТУРА
Эстония будет производить больше кинофильмов в сотрудничестве с Францией
Большой зал Русского театра.Большой зал Русского театра.
Фамилию нового худрука Русского театра огласят 20 апреля
Выставка Союза художников Эстонии Выставка Союза художников Эстонии
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Нескучный weekend на rus.err.ee.Нескучный weekend на rus.err.ee.
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Обновлено: 12.04
В Калласте зимой.В Калласте зимой.
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
Работы планируют завершить к лету.Работы планируют завершить к лету.
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
Смотрите на ETV+
Последние новости
17:48
Полиция ищет свидетелей совершенного в Таллинне тяжкого преступления
17:23
Полиция просит помощи очевидцев аварии 11 апреля в Ярвамаа
17:01
ЕСПЧ обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам жертв теракта в Беслане
16:58
Эстония будет производить больше кинофильмов в сотрудничестве с Францией
16:34
США опровергли нанесение авиаударов по складам с химоружием в Сирии
15:56
Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок
15:40
Дело Сависаара пока не передано в судебное делопроизводство
15:37
На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар
15:14
Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ
14:45
В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников
13:48
ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание
13:41
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
13:11
Семейные врачи: ситуация в здравоохранении зашла в тупик, применяются радикальные меры
12:18
Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России
Совместный эфир R4 и ETV+
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
12.04
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
12:13
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
12.04
Председатель горсобрания Калласте окончательно признан виновным в коррупции
12.04
КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов
09:49
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
12.04
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
13:41
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
12.04
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
12.04
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
07:03
Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В четверг снег, мокрый снег и дождь
Эстония
Аптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Обновлено: 12.04
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04
Арво Сарапуу.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
За рубежом
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
Иллюстративая фотография.
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Зюганов угощает медом.
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова