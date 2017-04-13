ЕСПЧ обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам жертв теракта в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности 2,995 миллионов евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек", — говорится в сообщении суда, передает Лента.

Отмечается, что в деле было более 400 заявителей. Истцы утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки.

В июле 2015 года ЕСПЧ признал нарушения права на жизнь и на эффективную правовую защиту по иску "Матерей Беслана" к России. В то же время жалобы 51 истца суд признал неприемлемыми для рассмотрения. Слушание жалоб идет с октября 2014 года.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Решением ЕСПЧ по Беслану не довольны и власти, и потерпевшие

В Министерстве юстиции РФ назвали выводы суда в Страсбурге необоснованными и заявили о намерении обжаловать вердикт. Адвокаты истцов сочли размеры компенсаций недостаточными, передает ТАСС.