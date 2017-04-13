Эстония будет производить больше кинофильмов в сотрудничестве с Францией

В четверг правительство Эстонии решило поддержать заключение эстоно-французского соглашения в области кинематографа и предоставило для этого полномочия министру культуры Индреку Саару.

Соглашение будет заключено в ближайшее время в Париже, его подпишут министр культуры Эстонии Индрек Саар и министр культуры Франции Одри Азулай.

Соглашение будет регулировать организационные и правовые вопросы выделения государственных субсидий на совместное производство фильмов кинопроизводителей Эстонии и Франции. Договор затрагивает игровые, анимационные и документальные фильмы, премьеры которых проходят в кинотеатрах и не регулирует производство телепередач и сериалов.

"Заключение соглашения о кинематографе откроет новые двери для совместного производства фильмов, благодаря этому в будущем на экраны будет выходить еще больше общего творчества эстонских и французских кинопроизводителей", – сказал министр культуры Индрек Саар.

Договор создает возможности для совместного производства и не налагает на государства никаких обязательств.

В ближайшие годы в сотрудничестве с французами Эстония выпустит первые фильмы. Например, у режиссера Мартти Хельде в совместном производстве с французами находится фильм "Скандинавская тишина". Дебютный фильм Хельде "Боковой ветер" ("Risttuules") собрал во французском кинопрокате 60 000 зрителей, что делает его эстонским фильмом с самым большим количеством просмотров за границей.