Полиция просит помощи очевидцев аварии 11 апреля в Ярвамаа

Во вторник, 11 апреля, в волости Пайде Ярваского уезда произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, один получил крайне тяжелые травмы. Полиция просит помощи очевидцев, которые находились на месте происшествия непосредственно после того, как произошло ДТП.

Известно, что мимо места происшествия проехал рейсовый автобус фиолетового цвета, водитель которого мог быть очевидцем аварии. Перед автомобилем Fiat, с которым произошло ДТП, ехал автомобиль с грузовым отсеком синего цвета. Перед участвовавшим в ДТП фургоном до столкновения проехало два легковых автомобиля.

Также просят связаться с полицией мужчину, который после того, как произошло ДТП, вытащил из замка зажигания ключ Fiat, и водителя серого Audi A6, который ехал в это время по данному участку со стороны Таллинна в сторону Тарту.

Просим этих водителей и людей, которые первыми прибыли на место ДТП, но покинули место происшествия, не поделившись информацией с полицией, написать по э-почте taivi.babatunde@politsei.ee или позвонить по телефону 53 43 17 07.