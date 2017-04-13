Правительство не достигло договоренности по вопросу финасирования здравоохранения

Правительство в рамках бюджетной стратегии обсуждало сегодня до позднего вечера варианты дополнительного финансирования здравоохранения, но решения найти не удалось. Обсуждение продолжится на следующей неделе во вторник. Как сообщила "Актуальная камера", в конце прошлого года дефицит Больничной кассы составлял около 30 миллионов евро.

Для того, чтобы смазать скрипящие шестеренки системы здравоохранения и, например, сократить очереди к врачам-специалистам, по сегодняшним оценкам необходимо ещё около 70 млн евро ежегодно. И это при более, чем миллиардном бюджете Больничной кассы.

Союз врачей сегодня заявил о возможной забастовке продолжительностью несколько месяцев, если дополнительного финансирования на лечение уже самого здравоохранения в бюджете не найдется.

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский заверил, что предложения по изысканию денег были предоставлены правительству в марте.

"Государство в будущем могло бы выделить дополнительные средства из иных доходов государственного бюджета в Больничную кассу, заплатив часть социального налога за неработающих пенсионеров. Сегодня, по оценке Больничной кассы, в денежном эквиваленте цена очереди к врачу равняется 70 млн евро. В ближайшие годы цена продолжит расти и достигнет 100 млн. Конечно же, правительство очень четко готово выделить дополнительные средства именно для того, чтобы сократить очереди к врачам-специалистам", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Вечерний выпуск "Актуальной камеры" на эстонском языке сообщил, что правительство не смогло сегодня договориться о дополнительном финансировании здравоохранения. Обсуждение продолжится на следующей неделе во вторник.