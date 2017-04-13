Полиция ищет свидетелей совершенного в Таллинне тяжкого преступления

10 апреля около 22:15 в Таллинне скорая помощь доставила от дома по адресу Ляэнемере теэ, 64, в больницу находившегося в критическом состоянии 49-летнего мужчину с тяжелыми травмами. Травмы пострадавшего были настолько серьезные, что вчера полиция получила из больницы сообщение о его смерти.

У полиции есть основание полагать, что мужчина получил травмы в результате избиения, поэтому было начато уголовное делопроизводство на основании статьи о причинении тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия криминалисты провели необходимые следственные действия и собрали вещественные доказательства. Полицейские криминального бюро прорабатывают имеющуюся информацию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

"Пострадавший был найден недалеко от жилых домов в достаточно оживленном месте. Мужчина, ставший жертвой преступления, проживал в этом же районе и занимался сбором подлежащих повторному использованию вещей у мусорных контейнеров. Возможно, кто-либо из местных жителей может обладать информацией об укладе жизни пострадавшего и о том, какие места он обычно посещал. Возможно, кто-нибудь заметил в это время что-то подозрительное. Просим людей сообщить нам об этом, следствию поможет любая информация. Было совершено очень тяжкое преступление и мы сейчас активно работаем над тем, чтобы выяснить все обстоятельства дела", - сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

На мужчине в тот вечер были куртка серого цвета, темные джинсы, черные ботинки, черная кепка и черные перчатки. При нем могли быть три белых пакета.

Полиция просит всех, у кого есть информация о данном происшествии, сообщить об этом в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номерам 514 8744 или 505 4475, либо по инфотелефону полиции 612 3000.