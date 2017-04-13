Реконструкция таллиннского перекрестка Хааберсти начнется в мае

Совсем скоро в Таллинне начнется реконструкция перекрёстка Хааберсти. Появятся виадук и подземный переход, но на время стройки горожанам стоит готовиться к серьезным затруднениям в перемещении на транспорте, передает "Актуальная камера".

Перекрёсток Хааберсти - один из самых оживлённых транспортных узлов столицы. Сюда стекаются машины как из Ыйсмяэ, так и Какумяэ, Тискре, Табасалу, Кейла и так далее. Для облегчения нагрузки на перекресток город построит через него мост. Сегодня был подписан договор со строительной фирмой Nordecon, которая уже в следующем месяце должна начать работы. Появятся виадук, подземный пешеходный переход, расширится улица Вабаыхумууземи. Виадук, по словам представителей города, запустят в эксплуатацию уже к осени.

"Очень надеемся, что мы можем открыть движение уже в этом году осенью в сторону Палдиского шоссе, но это всё зависит от того, как будут идти работы, как справятся с работой строители и самое важное - как рано у нас будет зима, то есть когда мы сможем покрыть асфальтом виадук", - пояснил и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

"Что касается виадука, то основные работы, бетонные конструкции мы выполняем в этом году. Но открытие движение виадука уже будет в следующем году, в мае месяце", - прокомментировал председатель правления Nordecon AS Яано Винк.

Эксперт по дорожному строительству, преподаватель ТТУ Айн Кендра изначально скептически относился к срокам, которые огласил город.

"Тут уже технологические проблемы. Если начнём с бетона, то между бетоном и асфальтом требуется определённое время и первоначальные графики этого не учитывали", - считает лектор дорожного строительства ТТУ Айн Кендра.

Городские власти понимают, что такая реконструкция серьёзно ограничит пропускную способность перекрёстка и люди поедут в объезд. Для этих целей на улице Вабаыхумузеуми возле школы Рокка-аль-Маре добавят дополнительную полосу для поворота налево, чтобы родители не останавливали движение, ожидая возможности повернуть и высадить ребенка у школы.

Но, как заверили в мэрии, движение на перекрёстке останется, а в Nordecon рекомендуют готовиться к серьезным ограничениям движения.

"Конечно, вообще закрыть невозможно, но ясно, что это строительство будет очень сильно влиять на, скажем ту ситуацию, к которой люди привыкли до сих пор. Там движение будет ограничено достаточно серьёзно в течении всего этого года", - добавил Винк.

По плану строительные работы закончатся к сентябрю 2018 года. Стоимость работ - 19,8 млн евро.