В минувшие выходные в Таллинне и во всем мире прошла ежегодная акция "Тотальный диктант". Лектор Таллиннского университета и член экспертной комиссии "Тотального диктанта" Наталия Чуйкина отметила, что проверка некоторых работ доставляла ей особое удовольствие: из них она узнала о существовании Забокалья, торгующей баранине из глубинки Буряты и памятнике Ленину без вшей и туловища.
По словам министра иностранных дел Свена Миксера (Социал-демократическая партия), точки зрения и поступки некоторых известных политиков Центристской партии, таких как Михаил Стальнухин и Яна Тоом, никак не влияют на российский вектор политики правительства Эстонии.
Плохие погодные условия и ограниченная видимость в четверг вызвала сбои в расписании авиарейсов Таллиннского аэропорта.