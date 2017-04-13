Республика Беларусь погасила долг за газ перед Россией

Белорусская сторона в полном объеме погасила долг в 726,2 млн долларов перед Россией, образовавшийся за поставки российского газа в 2016-2017 годах, сообщила компания "Газпром".

С начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь", ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент. В ответ российская сторона снизила поставки нефти в страну, передает dw.com.

К решению вопроса, связанного с долгом, главы России и Белоруссии пришли 3 апреля на встрече в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран договорились, что Минск полностью выплатит накопленный долг за газ, а Москва восстановит поставки нефти в объеме 24 млн тонн в годовом исчислении.

Спор по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В 2018 и 2019 году "Газпром" предоставит Минску скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены.

Кроме того, стороны 13 апреля подписали пакет документов, регулирующих взаимоотношения в нефтегазовой сфере.