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В центре профтехобразования Пярнумаа открылась тропа здоровья ({{commentsTotal}})

Разное
Разное
Ирина Газизулина

Инициатива проложить по учебному корпусу 375 метров спортивного маршрута исходила от самих студентов, передает "Актуальная камера".

Тропу здоровья в центре профтехобразования Пярнумаа открыли танцем лимбо. Все желающие прошли под символической ленточкой. Затем - на стартовую позицию. Впереди пролегает дистанция по учебному корпусу длиной в 375 метров.

Инициатива проложить внутри учебного комплекса тропу здоровья исходила от самих студентов - чтобы во время перерывов можно было подвигаться с пользой.

"Желание быть активным идет от самих людей. Мы получаем поддержку от организаторов различных кампаний, например, месяца сердца. Движение дарит радость. И, когда понимаешь, что подняться по лестнице на 5-й этаж уже не так тяжело, это служит стимулом двигаться дальше", - рассказал руководитель ЦУ "Эстонские тропы здоровья"

Созданная 10 лет назад сеть "Эстонских троп здоровья" к настоящему времени проложила уже более 100 маршрутов по всей стране. А с 2015 года начали прокладывать тропы здоровья и в различных учреждениях. Так называемых внутренних троп сейчас в Эстонии уже 38.

Среди первых, кто прошел оздоровительную дистанцию в центре профтехобразования, была директор учебного заведения Рийна Мюйрсепп.

"Я это прошла и могу сказать, что для меня - сложно. Потому что надо подниматься на 4-й этаж. Потом обратно - на 3-й, потом - на первый. Так что, это не так просто", - поделилась впечатлениями директор центра профтехобразования Пярнумаа Рийна Мюйрсепп.

Четвертая по счету в Пярну тропа получила официальное название "375 метров здоровья".

Редактор: Надежда Берсенёва



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