Определены пары полуфиналистов Кубка Эстонии по футболу, игры пройдут 9 и 10 мая

В офисе Эстонского футбольного союза прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Эстонии. На главный приз претендуют три команды Лиги мастеров и один представитель четвертого по силе дивизиона - "Нарва Юнайтед", который накануне дома обыграл футбольный клуб "Курессааре" со счетом 3:1, передает "Актуальная камера".

А на стадионе в Хийу, где вчера играли главные фавориты турнира "Нымме Калью" и "Инфонет", зрители увидели не только дополнительное время, но и серию пенальти. Роковым для хозяев стал удар Роберта Кирсса. Вратарь "Инфонета" Матвей Игонен смог его отразить, а его партнер по команде, Владимир Авилов забил решающий гол.

Теперь в полуфинале "Инфонет" дома сыграет с "Нарва Юнайтед". В другой паре сойдутся тартуская "Таммека" и городская команда Пайде. Полуфиналы состоятся 9 и 10 мая.