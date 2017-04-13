Из-за сложных погодных условий в Таллиннском аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов

Плохие погодные условия и ограниченная видимость в четверг вызвала сбои в расписании авиарейсов Таллиннского аэропорта.

Из-за плохой видимости в Таллинне не смогли приземлиться рейсы из Вильнюса, Милана, Хельсинки и Брюсселя. Их направили в Ригу и Хельсинки.

Многие рейсы опоздали.

Из-за технического сбоя на несколько минут была нарушена передача информации о погоде, однако серьезного влияния на авиасообщение это не оказало.

"Решение о том, приземляться или нет, принимает пилот самолета, исходя из схемы захода на посадку и обеспечения безопасности пассажиров", – сказал руководитель отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Прийт Кофф, добавив, что работа аэропорта не была нарушена.

Из-за задержек и отмены полетов смещения в графике могут быть и вечером.