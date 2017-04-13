Результаты опросов о размещении войск НАТО в Эстонии у бюро Тоом и Минобороны оказались разными

41 процент эстонцев и неэстонцев считают, что прибытие дополнительного контингента НАТО увеличивает риск военного столкновения с Россией, следует из опроса фирмы Saar Poll, проведенного по заказу бюро Евродепутата Яны Тоом. В то же время, согласно опросу Turu Uuringute AS, проведенного по заказу Минобороны, прибытие войск НАТО одобряют почти 90% эстонцев и без малого треть неэстонцев. В ситуации разбиралась "Актуальная камера".

Согласно исследованию на тему "Международных отношений" фирмы Saar Poll, результаты которых представила сегодня в Таллинне евродепутат Яна Тоом, 41 процент эстонцев и столько же неэстонцев полагают, что прибытие контингента НАТО в Эстонию увеличивает риск военного столкновения с Россией, каждый четвертый эстонец при этом уверен, что присутствие войск союзников по альянсу напротив уменьшает риск войны с восточным соседом, среди неэстонцев таковых - всего шесть процентов.

"Цифра, о которой я говорила и которая меня поразила - это то, что одинаковый процент тех, кто считает, что дополнительный контингент НАТО - это риск безопасности. При том, что наиболее оптимистичные в части того, что контингент НАТО удержит нас от войны - люди призывного возраста. Тут тоже возникает у меня вопрос: почему они так оптимистичны?", - спрашивает депутат Европарламента Яна Тоом.

В дискуссии по результатам опроса принял участие евродепутат Индрек Таранд, он оказался более сдержан в его оценке.

"Я сам в такое не верю. Думаю, ситуация, что называется на 180 градусов другая. Что делать с такими людьми? Может, дать дополнительную информацию, может, дать время этим людям, чтобы они на практике увидели, как это повлияет на самом деле: будет ли увеличиваться напряженность или наоборот", - сказал депутат Европарламента Индрек Таранд.

Из представленного Тоом опроса можно сделать вывод, что 41 процент эстонцев опасается прибытия союзников по альянсу.

Социолог Юхан Кивиряхк с такими результатами не согласен. В его фирме социологических исследований также проводили подобный опрос, но уже по заказу Минобороны. И по нему прибытие войск НАТО в Эстонию поддерживают почти 90 процентов эстонцев, среди неэстонцев показатели гораздо скромнее - тридцать процентов за присутствие военного контингента НАТО на территории Эстонии, почти шестьдесят процентов - против.

"Если говорить о факторах, влияющих на безопасность в мире, то согласно нашим опросам, на первом плане - ИГИЛ и терроризм, далее следует Россия. В Эстонии понимают, что военный риск на Эстонию может идти только со стороны России. Противостояние между Россией и Западом обострилось. Но причина не в том, что в Эстонии - войска НАТО, причина - в поведении России. И то, что показывал опрос Яны Тоом... Думаю, там мотивы ответов у эстонцев и русских могли быть совершенно разными", - считает социолог Юхан Кивиряхк.