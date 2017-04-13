В пятницу возможен снег, +1...+5

Ночью - переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северных направлений от 4 до 10 м/с. Температура воздуха от 0 до -5. А на северо-востоке Эстонии столбики термометров могут опуститься до 8 градусов ниже нуля.

Снегопад продолжится и днем. Подует ветер переменных направлений со скоростью от 2 до 7 м/с. Температура воздуха от +1 до +5, на северо-востоке Эстонии будет холоднее - до -2°C.