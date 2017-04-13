Актуальная камера 13.04.2017 (20:00)

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В минувшие выходные в Таллинне и во всем мире прошла ежегодная акция "Тотальный диктант". Лектор Таллиннского университета и член экспертной комиссии "Тотального диктанта" Наталия Чуйкина отметила, что проверка некоторых работ доставляла ей особое удовольствие: из них она узнала о существовании Забокалья, торгующей баранине из глубинки Буряты и памятнике Ленину без вшей и туловища.

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Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
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