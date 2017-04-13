США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу

Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

"Впервые эта бомба была использована в бою", - отметил собеседник ТАСС, подчеркнув, что операция разрабатывалась уже несколько месяцев.

По сведениям источников телеканала CNN, бомба была сброшена с самолета несколько часов назад, чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Американские военные в настоящее время оценивают нанесенный экстремистам ущерб.

В репортаже боеприпас называют "самой большой из неядерных бомб", имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что речь идет о первом применении в боевых условиях указанной бомбы, между тем ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. Бомба была доставлена в Афганистан уже некоторое время назад.

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.