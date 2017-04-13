Проект The Raspberry Fish – это интервью-портреты с интересными жителями Эстонии

Издание The Raspberry Fish каждую неделю знакомит с интересными русскими жителями Эстонии. Это не просто интервью. Благодаря фотографиям – это художественный портрет, отражающий мир каждого участника.

Проект был запущен в феврале. Агрессивной рекламы не было. Однако он сумел собрать аудиторию, причем, по словам создательниц проекта Валерии Михайловой и Владиславы Снурниковой, даже большую, чем они ожидали.

Витиеватое название The Raspberry Fish появилось до самого проекта. По словам Владиславы Снурниковой, которая отвечает за фотографии, видео и оформление интервью, словосочетание придумалось давно и она решила, что если когда-то у нее будет проект, то он будет называться именно так. "Да, оно трудновыговариваемое, да и в написании можно допустить ошибку. Вот такие мы маркетологи", – улыбаются девушки.

Более подробное интервью смотрите в сюжете "Твоего вечера".

На Theraspberryfish.com уже вышли интервью с актером Александром Домовым, портным Андреем Кузьминым, дизайнером украшений NUANN, преподавателем танцев Катей Макаровой, художницей махенди Юлией Корн, поэтом Владимиром Током, художником Алексеем Гординым, татуировщиком Александром Обуховым.