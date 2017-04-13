У библиотеки в Санкт-Петербурге в руках 17-летнего студента сработало взрывное устройство

В Санкт-Петербурге около библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове произошел взрыв, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников учреждения.

По сообщению издания, взрывное устройство сработало в руках молодого человека 17 лет. Он студент Санкт-Петербургского государственного технологического института. Источник издания рассказал, что молодой человек, предположительно, пытался разобрать найденное устройство. По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. На данный момент его госпитализировали в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины.

Полиция Санкт-Петербурга заявила, что выясняет обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, молодой человек "что-то поднял около библиотеки", после чего произошел взрыв.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В вагоне взорвалась бомба; помимо предполагаемого террориста-смертника погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. Еще одно взрывное устройство было найдено на станции метро, его удалось обезвредить.

После теракта в СМИ и соцсетях несколько раз появлялись сообщения о подозрительных предметах, однако ни в одном из случаев бомбу не находили.