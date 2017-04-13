Представитель Союза врачей: забастовка может растянуться на месяцы

По словам члена правления Союза врачей Натальи Ефимовой, забастовка медиков может продлиться несколько месяцев, поскольку проблема не в конкретной недостающей сумме, а в системе финансирования Больничной кассы. Медики будут добиваться изменения самой системы, сказала Ефимова в интервью "Актуальной камере".

Кабинет министров до сих пор не решил, как и за счет чего здравоохранение получит дополнительные средства. Какую сумму ждут медики и как именно эти деньги помогут сократить очереди к врачам-специалистам?

Медики не будут удовлетворены какой-то конкретной суммой, потому что на наш взгляд и на взгляд зарубежных экспертов, проблема не в единичном недостатке средств. Это проблема структурная. Проблема в том, что при такой системе финансирования Больничная касса вскоре не сможет обеспечивать население необходимыми услугами. Менять нужно саму систему и искать постоянный дополнительный источник, а не обсуждать какую-то конкретную сумму каждый год.

То есть, вы ждете от правительства конкретных шагов по решению проблемы, а не просто финансового вливания?

Да, мы ждем от правительства дополнительного постоянного источника, который будет каждый год обеспечивать недостающие финансы. Проблема недофинансирования встает каждый год, каждый год деньги заканчиваются раньше времени и нужно решать структурные проблемы.

Врачи объявили, что забастовка медработников начнется 15 мая. Как проходит подготовка, ведь грядет масштабная забастовка — целый месяц?

Подготовка идет активно. Скорее всего, мы говорим даже не об одном месяце, а возможно о нескольких. Точно будут задействованы больницы Тарту и Таллинна. В отношении остальных больниц пока не могу сказать. Более точную информацию можно будет узнать в начале мая.

Кто конкретно будет бастовать и как это скажется на пациентах?

Будет бастовать большинство врачей, работающих в поликлиниках. Не будут бастовать детские врачи, онкологи. Будет доступна экстренная помощь, все неотложные процедуры и операции будут проводиться, будет работать интенсивная терапия.

Пациентам придется переносить свои визиты к врачам?

К сожалению, придется.

На кого вы, медработники, возлагаете ответственность за кризис эстонского здравоохранения?

Кого-то конкретного сложно выделить, проблемы длятся не месяц, не год, а уже много лет. Поэтому виноваты все предыдущие правительства в том числе. Но мы надеемся, что нынешнее правительство найдет решение, которое бы удовлетворило всех.

С Натальей Ефимовой беседовала Маргарита Мясникова.