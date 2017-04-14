У одного из водителей вчерашней аварии с погибшим в Ляэне-Вирумаа не было прав

У одного из водителей машин, столкнувшихся в четверг утром в Ляэне-Вируском уезде, в результате чего погиб человек, не было водительских прав, выяснила полиция.

Как сообщалось ранее, в 6:55 в волости Кадрина на 163-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру фургон Ford Transit, за рулем которого находился 53-летний мужчина, потерял управление и врезался во встречную машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел не имевший прав 33-летний мужчина.

Пресс-служба МВД сообщила, что в результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка "Форда", 45-летняя женщина. Водителей обеих машин доставили на лечение в больницу.