Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации

В опубликованной на сайте полиции Украины памятке для гостей конкурса "Евровидение" им даются рекомендации по безопасному размещению и поведению на улицах Киева, а также информация о работе экстренных служб.

Гостям конкурса "Евровидение" в Киеве рекомендуют убегать от агрессивных толп. Об этом говорится в памятке, которую национальная полиция Украина опубликовала на своем сайте.

В частности, украинские правоохранительные органы советуют всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, желательно национальный паспорт.

Также рекомендовано останавливаться только в лицензированных отелях, хостелах и апартаментах, не оставлять свои вещи без присмотра, избегать безлюдных мест.

Кроме того, полиция советует избегать контакта с агрессивными толпами, а если это невозможно, то гостям конкурса желательно не демонстрировать страх, минимизировать общение, вести себя вежливо, не реагировать на провокации. В случае опасности рекомендовано с шумом убегать.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, из-за чего российский Первый канал отказался транслировать конкурс "Евровидение 2017", который будет проходить в Киеве.