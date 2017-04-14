Ратас и Кальюлайд встретились с первым вице-премьером Китая Чжаном Гаоли

Первый вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гаоли, прибывший в Таллинн с официальным визитом, обсудил в четверг вечером экономические отношения между двумя странами как с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, так и с премьер-министром Юри Ратасом.

Юри Ратас подтвердил в ходе встречи, что Китай - важный экономический партнер Эстонии в азиатском регионе, и ему особенно приятно видеть, как в последние годы отношения между странами значительно продвинулись вперед.

На встрече говорили о практических возможностях для передвижения товаров по новому шелковому пути (Евразийскому сухопутному мосту) из Китая в Европу и обратно.

"Положительным примером сотрудничества является совместное предприятие Post 11, которое предлагает в нашем регионе и за его пределами логистические решения для электронной торговли между Китаем и Европой", - отметил Юри Ратас.

Премьер-министр сказал, что Эстония может предложить для транзита китайских товаров свое удачное гографическое положение, трудовую культуру, пресущую Северным странам, развитую логистику и конкурентоспособные решения в сфере высоких технологий, в частности - потенциал проекта Nordshore в порту Мууга.

Президент Кальюлайд также обсуждала на встрече экономические отношения между двумя странами, а также более широкое сотрудничество Китая и Европейского Союза.

"Европейский Союз является одним из самых открытых экономических пространств в мире, и в наших интересах вести свободную торговлю с возможно большим количеством партнеров", - сказала президент Керсти Кальюлайд на встрече.

Как отметила Кальюлайд, интерес эстонских предприятий экспортировать в Китай только растет. "Меня радует то, что за последние годы товарообмен между Эстонией и Китаем стабильно растет, все больше предприятий наших стран находят друг друга", - отметила президент.

Стороны подчеркнули, что существует множество возможностей для развития различных взаимовыгодных проектов.

Керсти Кальюлайд и Чжан Гаоли обсудили также сотрудничество своих стран в сфере культуры и образования, которое на протяжении уже многих лет находится на очень хорошем уровне.