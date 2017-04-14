Паром Piret вышел на линию Виртсу-Куйвасту

Один из новых четырех паромов компании TS Laevad — Piret — в среду прошел обряд крещения в Таллиннском порту Ванасадам, а с пятницы начал обслуживать пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту.

В 10:15 паром вышел в свой первый рабочий рейс из порта Куйвасту на острове Муху (Сааремаа).

Церемония крещения Piret состоялась в среду в порту Ванасадам, крестной матерью судна стала уроженка острова Муху, студентка Университета естественных наук Марели Отс.

Все четыре парома получили свои имена в честь мифологических персонажей, в былые времена проживавших на островах Сааремаа и Хийумаа.

Первый из паромов, Tõll, получил свое название в честь Великана Тылля — земледельца, богатыря, сражавшегося с врагами своего народа, жившего на острове Сааремаа.

Остальные три парома, которые теперь работают на линиях между материком и островами Сааремаа и Хийумаа, также названы в честь мифологических персонажей. Паром Leiger — в честь брата Тылля, жившего на соседнем острове Хийумаа, Piret — в честь жены Тылля и Tiiu — в честь сестры Пирет.

Piret и Tõll были построены на Гданьской судоверфи "Ремонтова", а суда Leiger и Tiiu - в Турции, на судоверфи "Сефинэ".