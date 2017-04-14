В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу, погибли 36 боевиков

США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу, которую также именуют как "мать всех бомб" на позиции боевиков ИГ в Афганистане, сообщили в Пентагоне.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном, в районе 19 часов по местному времени в четверг, сообщили международные СМИ.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели".

"Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал.

Би-би-си, ссылаясь на слова экспертов, утверждает, что "Исламское государство" не нашло в Афганистане той поддержки местного населения, на которую рассчитывало, а потому не сумело создать в этой стране широкую политическую базу.

По разным данным, в Афганистане воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков ИГ. Командование армии США утверждает, что с начала 2016 года боевики несут большие потери благодаря воздушным ударам американских ВВС и действиям наземных сил афганской армии.