Эстонский национальный музей претендует на место проведения президентского приема в столетие ЭР

Директор Эстонского национального музея (ERM) Тынис Лукас считает, что торжественный прием в столетнюю годовщину ЭР мог бы пройти в помещениях музея. Канцелярия президента еще не приняла соответствующего решения.

"Планированием занимается канцелярия президента. У нас есть надежда, что все сложится. И я, конечно, считаю, что Эстонский национальный музей - самое подходящее для этого место", - сказал Лукас ERR.

"Дела у музея всегда шли в ногу с ситуацией в республике - в тяжелые времена трудно было и музею, а в периоды государственной независимости и музею было хорошо", - пояснил он.

Лукас сказал, что решение о месте проведения юбилейного президентского приема должна принять канцелярия прездента. В канцелярии редакции ERR сказали, что пока еще рассматриваются разные варианты и окончательное решение не принято.