Молодые активисты Ласнамяэ созывают добровольцев на уборку свалки на улице Бетоони

В субботу, 15-го апреля, добровольцы из различных организаций проведут субботник на печально известной свалке в столичном районе Ласнамяэ, который стартует в 11:00 по адресу Бетоони, 34.

"В связи с тем, что управа района Ласнамяэ не признает незаконную свалку на улице Бетоони как "свою", у местной молодежи не остается вариантов, кроме как организовать субботник самим и убрать мусор,“ - сказал главный организатор субботника, представитель молодежного движения "ЛаснаФронт" Тармо Лаузинг.

Поддержать субботник согласилась и волость Раэ, предоставив контейнер, которого должно хватить для уборки всего мусора, а также компания из Ласнамяэ Ground Cats OÜ, которая предоставит погрузчик, сообщили организаторы, которые очень рады, что к уборке присоединились разные активисты и организации.

Субботник стартует 15 апреля в 11:00 по адресу Бетоони, 34 (возле автолома Ардезия). Организаторы ждут на помощь всех активных жителей Ласнамяэ и членов различных общественных организаций.

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