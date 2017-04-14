В Ярвамаа при столкновении легковушки и грузовой фуры погибла женщина

В пятницу в первой половине дня на границе волостей Амбла и Тапа столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибла находящаяся за рулем легкового автомобиля 69-летняя женщина.

Полиция получила сообщение о ДТП на 134-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру сегодня в 11:33, передает Järva Teataja.

На месте выяснилось, что ДТП произошло точно на границе Ляэне-Вируского и Ярваского уездов, когда перед груженой торфом фурой Scania, которая двигалась со стороны Амбла по направлению к Тапа, на шоссе со второстепенной дороги неожиданно вывернул автомобиль Opel.

Водитель Opel, 69-летняя женщина, скончалась на месте ДТП. Пассажиров в ее машине не было. Водитель Scania, 41-летний мужчина, не пострадал.

Дорожные условия в момент аварии были хорошими, асфальтовое покрытие - сухим. Легковой автомобиль ехал на зимней резине, водитель фуры был трезв. Употребляла ли алкоголь погибшая водитель Opel, установит экспертиза.

Ранним утром в четверг на 163-м километре того же шоссе в лобовом столкновении микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Toyota погибла 45-летняя пассажирка микроавтобуса.