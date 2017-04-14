Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018

Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст.

По словам Эрнста, телеканал уже договорился об участии Самойловой в следующем Евровидении с Европейским вещательным союзом (EBU), передает Би-би-си.

В четверг Первый канал объявил, что не будет транслировать шоу из-за того, что Европейский вещательный союз не смог договориться с Украиной об участии российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе 2017 года в Киеве.

По данным рейтингового агентства TNS Россия, в прошлом году трансляция финала телеконкурса по каналу России-1 замкнула десятку самых рейтинговых программ года. Рейтинг составил 8,1, доля - 37,2.

В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства.

В СБУ не уточняли, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.

Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.