В Страстную пятницу в некоторых странах фанатики совершают добровольное распятие

Сегодня, в Страстную пятницу, особо религиозные фанатики в некоторых странах, например, в Филиппинах доходят до того, что занимаются самобичеванием и добровольно идут на крест в знак памяти о страданиях Иисуса.

С каждым годом ритуал в Маниле, к примеру, привлекает все больше туристов, однако им самим запрещается участвовать в обрядах добровольного распятия. Запрет мотивируют тем, что это приближенное к реальности символическое действо в память о страстях Христовых не должно становиться "цирком".

В прошлом единственным требованием, предъявляемым к желающим участвовать в ритуалах Страстной пятницы, была принадлежность к Католической церкви. Теперь, однако, участвовать в них могут только филиппинцы, пишут СМИ. Между тем, Католическая церковь на Филиппинах эти ритуалы не одобряет, а правоохранительные органы требуют, чтобы "кандидаты на распятие" обязательно предоставляли документы о вакцинации против столбняка.

Филиппинские фанатики считают, что их жертва поможет им искупить грехи, получить чудесное исцеление от болезней или заслужить милость Божию.

Несмотря на то, что Римско-католическая церковь выступает против этой традиции, она живет уже 60 лет и, хотя, не приводит к смерти, чревата серьезной болью для самоистязателей.

Яркие религиозные шествия проходят сегодня и в других странах - Индии, Израиле (в Иерусалиме), в Южном Судане, Германии, Великобритании (Лондон), Болгарии, Пакистане.