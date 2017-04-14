Школьный автобус столкнулся с грузовым поездом под Омском: двое погибли

Микроавтобус "Газель", в котором находились дети, столкнулся с грузовым поездом на перегоне в Омской области.

Как сообщает "Интерфакс", два человека погибли, один получил ранения. "Погиб водитель микроавтобуса и сопровождающий детей. Один ребенок госпитализирован", - сказал сотрудник пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на местных спасателей, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Нововаршавском районе области.

По данным дорожной полиции, в микроавтобусе находились 10 детей и двое взрослых.

По факту столкновения возбужено уголовное дело по статье, рассматривающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.