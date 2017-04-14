В трамвае в Иерусалиме палестинец зарезал британку

В трамвае в районе Старого города Иерусалима было совершено нападение с ножом на 25-летнюю девушку, которая затем была доставлена в больницу, где она скончалась от полученных ран.

В трамвае было много пассажиров, которые отмечали Страстную пятницу и предстоящую Пасху, передают Reuters и Би-би-си.

Полиция подтвердила, что жертва была выходцем из Великобритании, но пока еще неизвестно, была ли она также гражданкой Израиля.

Местные службы безопасности сообщили, что нападавший - 57-летний палестинец из Восточного Иерусалима Гамил Тамими. Он был задержан на месте преступления.

По данным полиции, недавно он выписался из психиатрической лечебницы.

Би-би-си пишет, что трасса трамвайной линии вызвала дебаты в Восточном Иерусалиме, поскольку она проходит по территории, которую ООН рассматривает как оккупированную Израилем. При этом жители Восточного Иерусалима жаловались на плохое транспортное сообщение с другими частями города.

Ситуация в Израиле обострилась осенью 2015 года. В Иерусалиме и других городах, граничащих с Западным берегом и сектором Газа, палестинцы устроили ряд нападений на израильтян с ножами и огнестрельным оружием. Однако в последние месяцы подобные нападения происходили все реже.