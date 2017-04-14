Пассажира бизнес-класса скандально знаменитой United Airlines ужалил скорпион

Канадца, летевшего бизнес-классом авиакомпании United Airlines из американского Хьюстона в канадский Калгари, в полете во время ланча ужалил скорпион. Напомним, что в начале недели авиафирма попала в эпицентр скандала в связи с насильственным выдворением пассажира из салона самолета из-за нехватки мест.

Как рассказал пострадавший, ядовитое паукообразное упало ему на голову из отсека для ручной клади. "Пока я ел, что-то упало мне на волосы. Это что-то оказалось скорпионом. Я держал его за хвост, и он не мог меня ужалить. Но я уронил его на тарелку, и когда собрался схватить его вновь, он ударил меня хвостом. К счастью, удар в основном пришелся на ноготь", - рассказал пассажир телеканалу CBC, на который ссылается Би-би-си.

После этого пассажир смахнул агрессивное членистоногое на пол, стюард накрыл его чашкой, а затем смыл в унитаз.

Медсестра, летевшая тем же рейсом, дала канадцу обезболивающее.

По приземлении в Калгари мужчину отвезли в больницу, где врачи установили, что его жизни ничто не угрожает. Через несколько часов его выписали.

Авиакомпания предложила пострадавшему компенсацию, и по его словам, у него нет намерений подавать на United Airlines в суд.

Инцидент произошел в воскресенье, но известно об этом стало только сейчас. Во вторник вокруг авиакомпании разразился скандал из-за насильственного выдворения пассажира Дэвида Дао с борта самолета. Скандальное видео облетело все СМИ и соцсети, вызвав огромную волну негодования во всем мире.