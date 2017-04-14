Доходы Путина и Медведева за год незначительно сократились

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее - 8 млн 858 000 рублей. Немного сократились и доходы премьера Дмитрия Медведева, составив более 8,5 млн рублей.

В пятницу помимо президента России о своих доходах отчитались все члены правительства.

Согласно сведениям, опубликованным в тот же день на сайте Кремля, доход Владимира Путина составил 8 млн 858 000 рублей (примерно 148 250 евро) против 8 млн 891 000 рублей (примерно 148 803 евро) в 2015 году.

Как и в прошлые годы, в собственности у Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".

Согласно декларации Дмитрия Медведева, в прошлом году он заработал 8 млн 586 000 рублей (143 698 евро), а в 2015 году его доходы составили 8 млн 767 000 рублей (146 728 евро). В правительстве сокращение доходов премьера объяснили сокращением суммы его вклада и процентов по нему.

Медведев, согласно декларации, поданной в этом году, владеет квартирой площадью 367 квадратных метров, земельным участком площадью 4 700 квадратных метров и двумя автомобилями - ГАЗ-20 ("Победа") и ГАЗ-21 ("Волга").