Актуальная камера 14.04.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Екатерина Таклая
Редактор: Екатерина Таклая
"Инсайт": в Кохтла-Ярве процветают самогонщики, полиция об этом знает
В редакцию передачи "Инсайт" обратился зритель со словами: "В моем городе торгуют смертью. Правоохранительные органы ничего не делают. Пожалуйста, помогите". По его информации, в городе Кохтла-Ярве нелегально продают опасный низкокачественный самогон.
По словам члена правления Союза врачей Натальи Ефимовой, забастовка медиков может продлиться несколько месяцев, поскольку проблема не в конкретной недостающей сумме, а в системе финансирования Больничной кассы. Медики будут добиваться изменения самой системы, сказала Ефимова в интервью "Актуальной камере".
Директор Эстонского национального музея (ERM) Тынис Лукас считает, что торжественный прием в столетнюю годовщину ЭР мог бы пройти в помещениях музея. Канцелярия президента еще не приняла соответствующего решения.