"Левадия" вышла в единоличные лидеры, на втором месте "Флора"

На футбольных полях Эстонии стартовал шестой тур чемпионата Эстонии в Премиум-лиге. Две таллиннские команды - "Флора" и "Левадия", ведущие борьбу за лидерство, одержали очередные победы.

"Флора" на своем поле разгромила городскую команду Пайде со счетом 3:0. Два мяча забил центральный защитник команды Мадис Вихманн, еще один гол на счету Рауно Сапинена.

"Левадия" в гостях встречалась с вильяндиским "Тулевиком" и смогла забить на один мяч меньше. У бело-зеленых на 40-й минуте счет открыл Артем Артюнин, а за четыре минуты до конца Жоао Нето Морелли поставил победную точку — 2:0.

Завтра состоятся еще два матча. Пярнуский "Вапрус" будет принимать действующего чемпиона "Инфонет", а нарвский "Транс" на своем поле сыграет с "Нымме Калью".

После сегодняшнего дня в лидерах таллиннская "Левадия" - 16 очков, у "Флоры" - 14, у "Нымме Калью" - 13 очков и игра в запасе.