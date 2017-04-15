В Москве могут впервые показать на выставке президентскую цепь Константина Пятса

Оружейная палата Московского Кремля планирует впервые продемонстрировать на открытой выставке нагрудный должностной знак, изготовленный в 1936 году для президента Эстонии Константина Пятса.

Об этом заявила заведующая сектором фалеристики и русского металла XII–XVII веков Музеев Московского Кремля Людмила Гаврилова, сообщило в субботу издание Postimees.

По ее словам, президентская цепь Пятса безусловно является уникальным экспонатом, который будет представлен на готовящейся в настоящее время экспозиции.

Должностной знак президента Эстонии, официально называющийся Цепь ордена Государственного герба, был изготовлен в 1936 году для Константина Пятса. Ювелирное изделие представляет из себя золотую цепь толщиной три сантиметра, украшенную рубином, тремя сапфирами и 94 бриллиантами, на конце которой висит золотой государственный герб Эстонии диаметром семь сантиметров.

После оккупации Эстонии и Второй мировой войны цель пропала и была обнаружена в Москве в 1960-е годы. Ранее цепь никогда публично не экспонировалась в России.

Эстония безуспешно требует от России вернуть должностной знак президента Эстонии, считая его незаконно вывезенным в Россию.