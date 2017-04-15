Купивший лотерейный билет в супермаркете финн выиграл 87 млн евро

Речь идет о третьем по размеру выигрыше Eurojackpot. Более крупные суммы в размере 90 млн евро ранее были выиграны в Чехии и Германии.

Главный приз Eurojackpot в Финляндии выигрывали в общей сложности 11 раз, а миллионерами благодаря этой лотерее стали 45 финнов, потому что некоторые выигрыши распределялись на несколько человек.

Победитель на этот раз выбрал случайные номера, предложенные компьютером.