Уснувший за рулем водитель попал в ДТП

В Пярнуском уезде пострадали водитель и пассажирка съехавшего с дороги автомобиля, управлявший которым мужчина уснул за рулем.

Инцидент произошел в пятницу в 14:45 на 138-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, сообщил в субботу Департамент полиции и погранохраны.

54-летний мужчина за рулем Volvo V70 задремал, в результате чего автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу.

Водитель и 53-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в Пярнускую больницу.