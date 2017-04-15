Число погибших при взрыве "матери всех бомб" боевиков ИГ приблизилось к сотне

По уточненным данным, в результате сброса 10-тонной авиабомбы на сеть туннелей в афганской провинции Нангархар погибли 94 члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти Афганистана.

По их сведениям, в результате авиаудара были уничтожены не менее четырех командиров ИГ.

Ранее сообщалось о гибели 36 боевиков. Гражданские лица среди погибших по-прежнему не обнаружены.

Как ранее сообщили в Пентагоне, мощнейшая авиабомба GBU-43 весом около 10 тонн была сброшена в четверг на комплекс используемых боевиками ИГ туннелей в гористой местности в районе Ачин в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном.

По данным Пентагона, в Афганистане действуют 600-800 членов ИГ, большая часть из которых сосредоточена в провинции Нангархар. В настоящее время в Афганистане присутствует американский воинский контингент численностью около 8000 человек, который содействует силам безопасности страны в операциях против движения "Талибан" и ИГ.