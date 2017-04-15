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"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт ({{commentsTotal}})

"Политрулет" (9 - 15 апреля). Автор: Fotor.com, Сийм Лыви/ERR, Scanpix/Pärnu Postimees, Scanpix/Reuters
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Вице-председатель EKRE избирается с помощью монетки, Мартин Хельме грозит снести Горхолл, в IRL всё сложно, некий Тийт навечно застрял в центристских списках, а Игорь Грязин предпочитает ежегоднику КаПо эротический журнал - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Выборы-игра недели: "орел" или "решка"
В воскресенье, 9 апреля, состоялся очередной съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Председателем подавляющим большинством голосов был переизбран Март Хельме. Вице-председателями EKRE остались Мартин Хельме и Яак Мадисон. А вот с третьим зампредом возникли сложности. Хенн Пыллуаас, и Мерри Аарт набрали одинаковое число голосов.

В итоге Пыллуаасу и Аарт пришлось сыграть в "орла" и "решку". Удача улыбнулась выбравшему "решку" Пыллуаасу. Прежнему зампреду Аарт пришлось довольствоваться должностью простого члена правления партии. Ранее "Политрулет" писал о том, как с помощью игры "Камень, ножницы, бумага" выбирали председателя отделения Виру-Нигула Центристской партии.

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Политанализ недели: Март Хельме
На том же съезде свежепереизбранный председатель партии дал жесткую оценку политическому ландшафту Эстонии, заявив о первостепенной задаче консерваторов - сместить в Таллинне с трона центристов. "IRL на грани развала, Партия реформ в Таллинне предлагает слабую программу со слабым первым номером, соцдемы ловят русские голоса, а Свободная партия вообще не выставляет свой список, - перечислил Хельме. - В Таллинне долгое время у власти стояла коррумпированная клика, проводящая политику русификации и собирающаяся продолжать в том же духе. Первостепенной задачей следует поставить избавление Таллинна от Центристской партии".

Бульдозер недели: Мартин Хельме
Не менее жесткой риторикой отметился и сын Марта - кандидат от EKRE на пост мэра Таллинна Мартин Хельме, призвавший на этой неделе снести столичный Горхолл. "От так называемой инвестиции в Горхолл у меня волосы встают дыбом на голове. Это ужасно. Это одно из тех мест, где четко видно, что власть Центристской партии в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков", - сказал Хельме в понедельник, 10 апреля, в передаче "Reporteritund" на радиостанции Vikerraadio.

По мнению председателя парламентской фракции EKRE, Горхолл следует снести и дать частному инвестору что-то построить на освободившемся месте. "В результате налогоплательщик сэкономит деньги, а вместо этого придет частный инвестор, который вложит деньги. Получаем из проекта со знаком минус проект со знаком плюс, - пояснил Хельме свою позицию. - Горхолл и Батарейную крепость сравнивать невозможно. Одно сооружение действительно является памятником архитектуры, где можно сделать что-то величественное и красивое. Второе — вещь, в которую надо послать бульдозер".

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Усиление недели: Ханнес Вырно
В субботу, 15 апреля, портал ERR сообщил, что список EKRE на муниципальных выборах в волости Виймси возглавит Ханнес Вырно, который пока является беспартийным. Интересно, что первым номером избирательного списка реформистов в этом самоуправлении будет почетный председатель партии Сийм Каллас.

Фото: Scanpix/Postimees

Вырно - многогранная личность. Согласно Википедии, он телеведущий, юморист, модельер, политик и военнослужащий. В составе группы юмористов "Крейзирадио" (вместе с Пеэтером Оя и Тармо Лейнатаммом) представлял Эстонию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2008", проходившем в Сербии. Тогда эстонская песня "Leto Svet" в своем полуфинала заняла 18-е, предпоследнее место.

На телевидении Вырно вел передачи "Кто хочет стать миллионером?", "Момент истины" и "20 лет спустя". Особой популярностью в конце 90-х - начале нулевых пользовалась программа "Вилка" (Kahvel), которую Вырно вел вместе с Киуром Аарма.

В 2002-м Вырно вступил в партию Res Publica, в 2003-м был избран в парламент, однако еще в том же году он добровольно сложил депутатские полномочия. В 2011-м покинул партию, которая тогда уже называлась IRL. С 2011 по 2015 год Вырно, дослужившийся до майора, работал в Силах обороны Эстонии руководителем Центра информации. В 2015-м широкий резонанс в эстонской прессе получили жесткие высказывания Вырно в отношении беженцев.

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Фото недели: IRL лихорадит

 

Фото: Сийм Лыви, ERR

Если консерваторы настроены по-боевому, то в стане партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) царят серьезные разногласия по вопросу, куда идти дальше. И выражение взгляда министра окружающей среды Марко Померанца лучше всего иллюстрирует сложившуюся ситуацию.

В субботу, 8 апреля, совет уполномоченных IRL решил предложить съезду партии изменить устав, но это были не те изменения, которых ждал председатель партии Маргус Цахкна. Поскольку его не поддержали, Цахкна заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии и не собирается баллотироваться в другие руководящие органы партии. Разозлен решением совета уполномоченных был и вице-председатель IRL Марко Михкельсон, также отказавшийся выдвигать свою кандидатуру в руководящие органы партии.

После этого в прессу даже просочились слухи, что некоторые члены парламентской фракции требовали исключения Михкельсона из партии. В итоге в среду, 12 апреля, верхушке партии пришлось собраться на Тоомпеа и разговаривать друг с другом по душам. Съезд IRL пройдет 13 мая в Таллиннском техническом университете. Кандидатуры на пост председателя партии можно выставлять до 28 апреля.

Уже дала согласие баллотироваться министр социальной защиты Кайа Ива, кандидатуру которой предложило женское объединение IRL. В ее поддержку уже высказалась отделение партии в Ярвамаа. Соперником Ивы, скорее всего будет, депутат Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, который уже успел заявить, что договор о границе с Россией нельзя ратифицировать до решения прочих проблем в отношениях с РФ, а Закон о совместном проживании следует отменить.

Интересно, что Сеэдер в том же интервью Eesti Päevaleht сказал, что, если он будет председателем IRL, то готов идти на коалиционные переговоры с любой парламентской партией. "В Эстонии все избранные в парламент партии - рукопожатные", - подчеркнул Сеэдер.

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Тяжкая партийная жизнь: Тийту надо выйти
Депутат Рийгикогу и председатель отделения Тартумаа Центристской партии выступил с речью на конференции партийной ячейки. Текст выступления опубликовала партийная газета Kesknädal. Эрнитс поднял вопрос о партийных "мертвых душах".

"Мы попытались достучаться до каждого члена ячейки. Это было сложно сделать. Большая часть состоящих в списках людей не участвует в работе партии уже годами. Многие из молодых работают за рубежом и в Эстонии бывают раз год. Есть и те, кто просто не хочет участвовать в партийной работе, но при этом не хочет и покидать партию", - отметил Эрнитс.

"В наших рядах есть и люди, которые хотят выйти из партии, но у них это не получается. Например, Тийт в течение последних десяти лет три раза пытался покинуть партию, но безуспешно. После 2011 года, когда появилась возможность выйти из партии и через интернет, Тийт попробовал и её. Однако компьютер завис, и мужчина махнул на это дело рукой", - привел и такой пример Эрнитс.

И так далее:
Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Цитата недели: депутат Рийгикогу от Партии реформ Игорь Грязин о ежегоднике КаПо
"Я бы такие книжки вообще не публиковал, потому что с точки зрения информации они мало что дают. Это и понятно – секретные данные публиковать в открытую нельзя и не надо. А с точки зрения журналистики – я сказал бы, что журналы "Kroonika" и "Maaja" (журнал светской хроники и эротический журнал соответственно - прим. rus.postimees.ee) значительно выше по качеству".
(12.04.17, rus.postimees.ee)

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Редактор: Виктор Сольц

март хельмеполитрулетмартин хельмеигорь грязинпеэтер эрнитсханнес вырно


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"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт

Вице-председатель EKRE избирается с помощью монетки, Мартин Хельме грозит снести Горхолл, в IRL всё сложно, некий Тийт навечно застрял в центристских списках, а Игорь Грязин предпочитает ежегоднику КаПо эротический журнал - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

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