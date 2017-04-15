"День солнца" в КНДР начался с масштабного военного парада, ожидаются новые ракетные испытания

Празднование 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которая отмечается в Северной Корее как "День солнца", началась с одного из самых масштабных военных парадов в истории КНДР, а российский посол в Пхеньяне считает весьма вероятными новые испытания ракетно-ядерного оружия.

Утром 15 апреля по главной площади Пхеньяна прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, а также произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня, сообщило агентство ТАСС.

Среди прочего, были продемонстрированы баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.

Перед почетной трибуной на площади имени Ким Ир Сена, на которой находился лидер страны Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рён Хе, который заявил, что "КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США".

Как отмечает агентство Reuters, вопреки традиции на военном параде в этом году не было высокопоставленных гостей из Китая.

Новые ракетные испытания могут дополнительно обострить обстановку

По мнению посла РФ в КНДР Александра Мацегора, вероятность испытания ракет в КНДР в предстоящие праздники достаточно высока. "Какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя, Ким Чен Ын сказал, что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. То есть, можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать какие-то свои достижения в области ракетной техники. Очень может быть, они постараются это приурочить к празднику", - сказал он, отвечая на вопрос, готовятся ли в КНДР новые ракетные испытания.

Дипломат напомнил, что 25 апреля КНДР празднует 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. "То ли это будет повод в ближайшие дни — 15 апреля, то ли это будет 25 апреля", - добавил он.

При этом посол считает, что КНДР не видит технической необходимости в испытании ядерных ракет, поскольку, как сообщалось, Северная Корея завершила работу над своей ядерной программой, в частности в республике прошли испытания ядерной боеголовки. "Если и будет какое-то мероприятие в этой области, то это, скорее, будет мероприятие политического значения. Но это тоже исключать нельзя", - отметил он.

Северокорейский кризис

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

На фоне обострения ситуации США направили в регион авианосную группу, после того как в начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовы "разобраться" с Северной Кореей, даже если Китай не захочет Вашингтону в этом помочь.

Накануне замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в интервью агентству Associated Press возложил на США ответственность за эскалацию и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе.

Он отметил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на Трампе, который своими "агрессивными твитами создает неприятности".

В Москве и Пекине призвали все стороны избегать шагов, которые могут дополнительно обострить ситуацию и привести к эскалации конфликта.