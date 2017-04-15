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Выпущен первый трейлер нового фильма из саги "Звездные войны" ({{commentsTotal}})

Мировая премьера
Мировая премьера "Последних джедаев" назначена на 14 декабря 2017 года. Автор: AFP/Scanpix
Культура
Культура

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала первый трейлер фильма "Звездные войны: Последние джедаи", премьера которого запланирована на декабрь 2017 года.

Презентация трейлера состоялась на церемонии в г. Орландо (штат Флорида).

Восьмой эпизод знаменитой американской саги в жанре космической оперы называется "Последние джедаи". Режиссер и автор сценария — Райан Джонсон. Фильм запланирован как продолжение внутренней хронологии серии и является сиквелом предыдущих фильмов, а также вторым в третьей трилогии. Это также последний фильм с участием американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года.

Мировая премьера фильма назначена на 14 декабря 2017 года, через два года после премьеры "Пробуждения силы" и через год после премьеры спин-оффа "Изгой-один".

Редактор: Андрей Крашевский



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