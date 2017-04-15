Роналду назвал вымыслом обвинения в изнасиловании

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал "журналистским вымыслом" публикацию немецкого журнала Der Spiegel, в которой рассказывается о том, что спортсмен якобы откупился от обвинений в изнасиловании, заплатив предполагаемой жертве крупную сумму денег.

Журнал Der Spiegel в пятницу опубликовал материал, в котором говорится о том, что Криштиану Роналду в 2009 году, отдыхая в Лас-Вегасе, якобы изнасиловал 20-летнюю американку, после чего заплатил ей 375 тысяч долларов за то, чтобы она не обращалась в суд и отказалась от разглашения подробностей произошедшего, передает Русская служба Би-би-си.

Футболист обвинил журналистов издания в том, что их расследование основывается на "неподписанных документах", авторы которых отказываются себя назвать.

В заявлении Роналду, опубликованном на сайте его агента Жорже Мендеша, говорится, что футболист намерен выступить против издания и задействовать "все средства, имеющиеся у него в распоряжении".

Как утверждает издание, девушка в обмен на деньги пообещала уничтожить все документы, которые могли бы свидетельствовать о контактах с Роналду. В случае, если девушка нарушит условия соглашения, по данным Der Spiegel, она будет обязана вернуть Роналду всю сумму, переданную ей футболистом в качестве компенсации.

Роналду ранее сталкивался с обвинениями в домогательствах. В 2005 году футболист был арестован по подозрению в домогательствах к двум женщинам, однако позже все обвинения в отношении спортсмена были сняты.