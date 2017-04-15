Вырубку лесов приостановят на период гнездования птиц

В государственных лесах Эстонии с 15 апреля на два месяца приостанавливается вырубка деревьев, чтобы не беспокоить диких птиц и животных в период размножения.

Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба Центра управления государственными лесами (RMK).

В виде исключения вырубка возможна для предотвращения заболеваний деревьев и распространения вредителей.

Член правления RMK Таво Ууэталу отметил, что двухмесячная пауза уже стала давней традицией, но работы по лесопосадке и уходу за лесом продолжатся.

В общей сложности RMK посадит в этом году в Эстонии 21 млн деревьев, проведет работы по уходу за молодым лесом на 43 000 га и приведет в порядок 14 000 км лесных дорог.

В ведении RMK находится около 30% территории Эстонии и 45% общей площади лесных угодий.