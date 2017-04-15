Известный телеведущий Ханнес Вырно возглавит избирательный список EKRE в Виймси

Консервативная народная партия (EKRE) поставила на первое место в своем избирательном списке в Виймси известного ведущего развлекательных телепрограмм Ханнеса Вырно.

Включение кандидатуры беспартийного Вырно в список EKRE подтвердил в субботу новостному порталу ERR председатель отделения консервативной партии в Виймси Михкель Сареток.

С 2002 года Вырно являлся членом партии "Союз Отечества и Res Publica", ряды которой он покинул в 2011 году.

Вырно также был избран в 10-й состав Рийгикогу, но приостановил свои депутатские полномочия в 2003 году.

Одним из наиболее успешных телепроектов с участием Вырно было эстонское юмористическое шоу Kreisiraadio ("Сумасшедшее радио"), в котором он снимался вместе с Пеэтером Оя и Тармо Лейнатаммом.