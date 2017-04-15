Ле Пен раскритиковала Трампа за отступление от предвыборных обещаний

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен подвергла критике неожиданную поддержку НАТО со стороны президента США Дональда Трампа, который в ходе избирательной кампании неоднократно критиковал альянс.

"Без сомнения, он действует вопреки своим обещаниям, - сказала Ле Пен в интервью радиостанции France Info, передает CNN. - Я последовательна, я не меняю свое мнение каждые пару дней. Он сказал, что будет президентом США, а не мировым полицейским, но сейчас похоже, что он поменял мнение".

По словам Ле Пен, она не знает, продолжит ли Трамп отступать от своего лозунга "Америка на первом месте", но в случае ее избрания президентом Франции она не откажется от такого подхода применительно к Франции.

Комментарий лидера "Национального фронта" прозвучал спустя два дня после встречи Трампа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой президент США отказался от своего прежнего мнения, что Североатлантический альянс устарел. "Я сказал, что она [НАТО] устарела. Я больше так не считаю", - сказал Трамп.

Националистические позиции Трампа по вопросам глобализации и иммиграции, на базе которых он избрался президентом в 2016 году, были во многом созвучны позициям Ле Пен, которая также выступает за выход Франции из НАТО.

С критикой Трампа после его неожиданного решения нанести ракетный удар по правительственному аэродрому в Сирии также выступил его идеологический союзник и лидер кампании за выход Великобритании из ЕС Найджел Фарадж.