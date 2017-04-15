Ледовое шоу "Маша и Медведь" пройдет в Таллинне 20 декабря

В декабре в Эстонию приезжает красочное ледовое шоу "Masha & The Bear on Ice", первые показы которого в этом году пройдут на крупнейших концертных площадках Европы.

В Эстонии шоу состоится 20 декабря на эстонском и русском языках в таллиннском спортивно-концертном комплексе Saku Suurhall, сообщили в субботу, 15 апреля, организаторы мероприятия.

Ледовое шоу "Masha & The Bear on Ice" поставлено в Словакии и лицензировано официальным продюсером, создавшим суперзвезд российской мультипликации – Машу и Медведя.

Как отмечают организаторы, шоу сочетает театральность, музыку и фигурное катание, давая детям возможность встретиться со знакомыми персонажами из мультфильмов. Зрители увидят, среди прочего, знакомую берлогу, знаменитую машину скорой помощи, а также кадры из мультфильмов, которые демонстрируются на 138-метровом LED-экране.

Реквизит для шоу привезут в Таллинн восемь грузовиков, а помогать в постановке будут свыше 70 членов команды.

Мультфильм "Маша и Медведь" был создан в 2009 году российской анимационной студией Animaccord. Одноименные персонажи быстро завоевали популярность во всем мире, а число просмотров мультфильма на видеохостинге Youtube к настоящему времени превысило два миллиарда.

Билеты на ледовое шоу поступят в продажу с 17 апреля в сети Piletilevi по цене от 19 евро. Детские билеты можно приобрести будет приобрести по льготным ценам до конца апреля.