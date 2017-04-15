В пригороде Алеппо взорвали автобусы с эвакуированными беженцами-шиитами, более 40 погибших

Взрыв прогремел в субботу в пригороде Алеппо рядом с колонной автобусов, на которых эвакуировали жителей двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефрая из сирийской провинции Идлиб.

Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило сирийское государственное информагенство SANA.

Agence France-Presse со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщило, что жертвами взрыва стали не менее 43 человек, передает ТАСС.

Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине. Данные о числе жертв и пострадавших уточняются.

Агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу группировки "Хезболла" сообщает, что колонна была атакована заминированным автомобилем под управлением смертника.

Эвакуация жителей из осажденных вооруженными группировками шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и оппозицией. Параллельно из горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском выводятся боевики "Джебхат ан-Нусры".

По данным телестанции Al Manar, из Кефраи и Эль-Фау, осада которых продолжалась более двух лет, были эвакуированы 5000 мирных жителей на 75 автобусах и 20 машинах скорой помощи. Из Мадаи и Забадани были эвакуированы 2350 боевиков с членами их семей.